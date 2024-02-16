Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) 4. Kahramanmaraş Tanıtım Günlerine ev sahipliği yaptı. EKET Fuarcılık tarafından KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günlerine 15 özel, 4 devlet üniversitesi olmak üzere 19 üniversitenin katıldığı etkinlikte öğrencilere üniversiteler ve programları ile ilgili bilgiler verildi.

Etkinlik kapsamında KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan ve Genel Sekreter Ali Rıza Bekler stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. KSÜ standında görev alan Genel Sekreter Yardımcısı Mithat Karaaslan ve Öğr. Gör. Gönül Söyler öğrencilere KSÜ bölüm ve programlarının olanakları ile ilgili bilgiler verdi.

Kahramanmaraş ve ilçelerinden çok sayıda öğrencinin katıldığı üniversite tanıtım programında KSÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Nur Paksoy Tıp Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hikmet Zabun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı, Dr. Öğr. Üyesi Eda Çetin Özdemir Diş Hekimliği Fakültesi, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Canbay Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği programı ile ilgili Onur Yar moderatörlüğünde öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi