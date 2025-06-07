Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban ibadetine dair detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Bu ibadet sadece kurban kesmekle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda kurban etinin paylaşımı da büyük bir öneme sahip. "Kurban eti nasıl dağıtılır?", "Kurban kesene kurban eti verilir mi?" gibi soruların yanıtları da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamaları ışığında netleşiyor.

Kurban Eti Nasıl Dağıtılmalı?

Kurban etinin paylaşımı, İslam dininde yardımlaşma ve dayanışmanın bir sembolüdür. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uygulamasına göre kurban eti üçe ayrılarak dağıtılır:

Bir bölümü ihtiyaç sahiplerine (fakir-fukara) Bir bölümü akraba, komşu ve misafirlere Bir bölümü ise kurban kesen kişinin ailesine ayrılır

Bu dağılım zorunlu olmamakla birlikte sünnettir ve paylaşmanın sevabını artırır.

Kurban Kesene Kurban Eti Verilir mi?

Evet, kurban kesen kişi kurban etinden yiyebilir. Hatta bu, sünnettir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kişinin kendi kestiği kurbanın etinden yemesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak kurbanın tamamını kendi tüketmesi, ibadetin ruhuna uygun değildir. Paylaşmak bu ibadetin temelidir.

Kurban Kesmenin Hükmü Nedir? Farz mı, Vacip mi, Sünnet mi?

Kurban ibadeti, mezheplere göre farklı hükümlerle değerlendirilir:

Hanefî mezhebine göre: Kurban kesmek, gerekli şartları taşıyanlar için vacip bir ibadettir.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre: Kurban kesmek sünnet-i müekkede yani kuvvetli bir sünnettir.

Diyanet İşleri Başkanlığı da bu mezhebi görüşleri esas alarak maddi durumu yerinde olan herkesin kurban kesmesini tavsiye etmektedir.

Kurban Kimlere Vacip Olur?

Diyanet’e göre, aşağıdaki şartları taşıyan kişilere kurban vacip olur:

Müslüman olması

Akıl sağlığının yerinde olması

Ergenlik çağına ulaşmış olması

Seferi (yolcu) olmaması

Temel ihtiyaçlarının ve borçlarının dışında 80.18 gram altın veya o değerde mala sahip olması Bayramda hangi kargolar açık? Arefe günü kargolar çalışıyor mu? İçeriği Görüntüle

Bu şartları taşıyan kişi, kurban kesmekle yükümlüdür.