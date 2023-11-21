Bu Kapsamda Okul Öncesi Çocuk Gelişimi Kursu Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı Sergisi Düzenledi.

Birbirinden Güzel Ve Anlamlı Çalışmaların Olduğu Sergide Kursiyerler Dönem Boyunca Elde Ettikleri Kazanımları Sergileme Fırsatı Yakaladı.

Burada Açıklamalarda Bulunan Kursiyerler Ve Kurs Hocaları Büyük Bir Gayretle Bu Özel Güne Hazırlandıklarını Dile Getirdi.

Onikişubat Suzan Ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül Yıl Boyunca Çeşitli Kurslarla Vatandaşların Hizmetinde Olduklarını İfade Etti.

