Ünlü oyuncunun verdiği pozlara yorum yağdı.

Sevdim Seni Bir Kere, Cam Tavanlar, Hayatımın Şansı ve Terzi gibi birçok başarılı projede yer alan Şifanur Gül, şimdilerde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol ile başrolünü paylaştığı Kuş Uçuşu dizisiyle adından söz ettiriyor.

Dergi çekimi

Ünlü isim, bu defa bir dergi çekimi için kamera karşında poz verdi. Kapak kızı olan Şifanur Gül çok beğenildi ve yorum yağmuruna tutuldu.

18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı

26 Kasım 1997 tarihinde Ankara’da doğan Şifanur Gül, 18 yaşında oyunculuk eğitimi almaya başladı ve eğitimini Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.2023 yılında GQ Türkiye Men of The Year Ödül Töreni'nde Yılın Yükselen Yıldız Kadın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.