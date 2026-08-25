Olay, Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma aşaması bulunan 33 yaşındaki Çetin Y. ile 29 yaşındaki eşi Sena Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Çetin Y. yanında bulunan bıçakla eşini bir marketin önünde saldırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan talihsiz kadın can havliyle marketin içine sığınırken, saldırgan koca hafif ticari aracıyla olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hastaneye Kaldırıldı, Hayati Tehlikesi Sürüyor

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı iki çocuk annesi Sena Y., sırtından ve karnından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralı olarak Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Koca Her Yerde Aranıyor

Olay yerinden kaçan zanlının kullandığı hafif ticari araç, polis ekiplerince Bölücek Mahallesi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramalarda saldırıda kullanılan ekmek bıçağı ele geçirildi.

Kamyon şoförü olduğu öğrenilen şüpheli Çetin Y.’nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmaları aralıksız sürüyor.