Siyaset ve yazarlık kariyeriyle dikkat çeken Ünal, programda hem kitabının ortaya çıkış sürecini hem de modern insanın yaşadığı dönüşümü değerlendirdi. Akademik birikimi ve siyasi tecrübesini düşünce dünyasına taşıyan Ünal, eserinin yalnızca bir kitap değil, aynı zamanda çağın ruhuna dair bir sorgulama olduğunu ifade etti.

Ünal, kitabın ilham kaynağının çocukluk yıllarında Elbistan’da gördüğü antik bir bronz süvari heykelciği olduğunu belirterek, bu sembol üzerinden modern insanın kimlik, hakikat ve varoluş krizini ele aldığını söyledi.

“Bronz Süvari” adlı eserinde modernitenin insan üzerindeki etkilerini, “hakikat sonrası” dönemi, dijital çağın algoritmik yönlendirmelerini ve “dikkat ekonomisi” kavramını felsefi bir çerçevede ele alan Ünal, insanın giderek bir tüketim nesnesine dönüşme sürecine dikkat çekti.

Siyaset alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle birlikte akademik ve entelektüel çalışmalarıyla da öne çıkan Mahir Ünal’ın yeni eseri, yayınlandığı andan itibaren siyaset, akademi ve medya dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Programın ardından sosyal medyada birçok siyasetçi, akademisyen ve gazeteci Ünal’ın kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, “Bronz Süvari”nin özellikle modern dünya eleştirisiyle dikkat çektiği ifade edildi.