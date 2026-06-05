Kahramanmaraş'ta düzenlenen programda ise çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli mesajlar verildi.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çevre konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefi vurgulandı.

Basın açıklamasında konuşan AK Parti Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Akın Öncül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin çevre mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Öncül, atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm kültürünün güçlendirilmesi ve doğal kaynakların daha verimli kullanılması konusunda herkesin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan açıklamada, çevreyi korumanın yalnızca bir tercih değil, gelecek kuşaklara karşı ortak bir görev olduğu vurgulanırken, sürdürülebilir bir gelecek için sıfır atık ve çevre bilincinin toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması çağrısında bulunuldu.