Şahin, sistemin Türkiye’ye siyasi istikrar, hızlı karar alma ve etkin yönetim kabiliyeti kazandırdığını belirterek, 2017 referandumuyla millet tarafından kabul edilen sistemin 2018 ve 2023 seçimlerinde de yeniden teyit edildiğini ifade etti.

Parlamenter sistem döneminde yaşanan koalisyonlar ve siyasi krizlerin ülkeye zaman kaybettirdiğini dile getiren Şahin, yeni sistemle birlikte karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale geldiğini söyledi.

Pandemi süreci, dış politika gelişmeleri, savunma sanayii yatırımları ve 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen çalışmaların güçlü koordinasyonun bir sonucu olduğunu vurgulayan Şahin, Türkiye’nin kriz yönetiminde önemli bir aşama kaydettiğini belirtti.

Şahin, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin kalkınmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.