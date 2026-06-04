Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre “Tehlikede” (EN) kategorisinde yer alan Ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasına ait Ajuga relicta (Eskimayasıl) türünün, Kahramanmaraş’ın Yavşan Yaylası bölgesinde lokal endemik olarak bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, son derece nadir görülen bitki türünün yalnızca belirli alanlarda yayılış gösterdiğine dikkat çekerek, mevsimsel yağışlara bağlı olarak vejetasyon döneminin mayıs ayından itibaren gözlemlenebildiğini ifade etti.

Açıklamada, Ajuga relicta’nın çiçeklenme döneminin ise haziran ayı ile temmuz ayının ilk haftalarına kadar sürdüğü belirtilerek, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından türün büyük önem taşıdığı vurgulandı.