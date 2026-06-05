Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 5-6-7 Haziran 2026 tarihleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

“Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergileyerek satışa sunuyor. Festivalin, kadın emeğinin desteklenmesi ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Festivalin resmi açılış programı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Piazza AVM’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca saat 14.00’te Derya Baykal’ın katılımıyla bir söyleşi programı düzenlenecek.

KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Etkinlik Komitesi Başkanı Ayça Öksüz, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Ayrıca Öksüz, tüm vatandaşları festivale davet ederek kadın emeğine destek çağrısında bulundu.