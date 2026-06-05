Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Piazza AVM iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 5-6-7 Haziran 2026 tarihleri arasında vatandaşlarla buluşacak.

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“Acımız Ortak, Gücümüz Bir” temasıyla düzenlenen organizasyonda, Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın girişimciler el emeği ürünlerini sergileyerek satışa sunuyor. Festivalin, kadın emeğinin desteklenmesi ve ekonomik dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Festivalin resmi açılış programı 6 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 11.00’de Piazza AVM’de gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca saat 14.00’te Derya Baykal’ın katılımıyla bir söyleşi programı düzenlenecek.

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KMTSO Kadın Girişimciler Kurulu Etkinlik Komitesi Başkanı Ayça Öksüz, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sunduğunu ifade etti.

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Ayrıca Öksüz, tüm vatandaşları festivale davet ederek kadın emeğine destek çağrısında bulundu.