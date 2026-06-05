Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Nefsidoğanlı Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın sarımsak üretiminde Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Kahramanmaraş'ın bereketli topraklara sahip olduğunu ifade eden Görgel, "Tarımsal üretimde kent olarak adımızdan söz ettiriyoruz. 11 bin dekar alanda 384 çiftçimiz yılda 17 bin ton sarımsak üretimi gerçekleştiriyor. Üretimin yüzde 80'i Pazarcık ilçesinde, yüzde 20'si ise Afşin, Elbistan ve Onikişubat ilçelerimizde gerçekleştirilmekte." dedi.

Görgel, Pazarcık sarımsağının coğrafi işaretle tescillenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Pazarcık sarımsağının tescilinde de güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Kentimizde 31 coğrafi işaretli ürünümüz var. Çağlayancerit cevizi, Maraş çöreği ve Maraş tarhanası, Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş ürünlerimiz arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak 50 yeni ürünümüzün tescil sürecini başlattık. Tüm paydaşlarımızla şehrimizin her bir ürününe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ürünlerimiz şehrimizin kimliklerini oluşturuyor. Coğrafi işaretli ürün noktasında şehrimizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız."

Konuşmanın ardından programa katılanlar sarımsak tarlasında hasat yaptı.

Etkinliğe, Pazarcık Kaymakamı Hulusi Teke, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizler, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir ile üreticiler ve vatandaşlar katıldı.