MALATYA (AA) - Malatya ve Şanlıurfa'da, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Malatya'da, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etmek amacıyla vatandaşlar kentin farklı noktalarında bir araya gelerek tekbir getirdi.

İsrail'in saldırılarına, kar yağışı altında tepki gösteren vatandaşlar, İsrail ablukası altında insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua etti.

- Şanlıurfa

Siverek Gazze Dayanışma Platformunca, Lezgo Park'ta düzenlenen etkinliğe katılanlar, saatin 22.00'yi göstermesiyle Gazze'ye destek amacıyla tekbir getirdi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar çeşitli dövizler taşıdı.

Platform adına açıklama yapan Muhammed Temur, Filistin Alimler Birliği'nin çağrısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Temur, "Tekbir cuması olarak belirlenen ve bütün dünya Müslümanlarının bir araya gelerek gerçek güç sahibinin kim olduğunu göstermek adına, çağrıyla bizler de burada toplandık. Rabb'im bugün burada toplanmamızı ve onun için yapacağımız duaları ve tekbirleri Gazze'deki mücahit kardeşlerimizin zaferine ve oradaki siyonist vahşetin bir an önce son bulmasına vesile kılsın." dedi.

Gösteri, yapılan duanın ardından sona erdi.