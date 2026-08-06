Elazığ’da yaz aylarının getirdiği kuraklık ve dikkatsizlik bir kez daha büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdi. Yukarıdemirtaş köyü yakınlarında yakıldığı öne sürülen bir mangal ateşinin sebep olduğu yangın, kısa sürede büyüyerek bölgeyi alarma geçirdi. Vatandaşların ve ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir felaketin önüne geçti.

Kıvılcımlar Rüzgarla Birleşti, Ortalık Savaş Alanına Döndü

Olay, Elazığ merkez Yukarıdemirtaş köyü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, bölgede yakılan mangal ateşinden sıçrayan kıvılcım ve közler, havanın sıcak ve otların kuru olması nedeniyle aniden alev aldı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kontrol edilemez bir hızla yayılmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi köy halkına korku dolu anlar yaşattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı bölgede vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ekipler ve Köylüler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin köye ve evlere sıçramasını engellemek için itfaiye ekipleri ve jandarma büyük bir mücadele verirken, köy halkı da traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek oldu.

Ekiplerin ve vatandaşların ortak çalışması sayesinde yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi Hasar Büyük: İki Motosiklet Kül Oldu

Korkutan yangının ardından bölgede yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında bilanço ortaya çıktı. Yangın nedeniyle:

İçerisinde çeşitli yaşam malzemelerinin bulunduğu bir çadır ve bir baraka tamamen yandı.

Park halindeki iki motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Köy çevresindeki tarım alanları ile bazı ağaçlar ciddi şekilde zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgede yürüttüğü soğutma çalışmaları titizlikle devam ederken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.