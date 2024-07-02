KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de katkılarıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan başvurunun ardından Maraş Sumak Ekşi Külü, Türk Patatent ve Marka Kurumunca hazırlanan 176 sayılı Resmi Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak şehrin 30’uncu tescilli ürünü olarak yerini aldı.

Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada: “Yöresel lezzetlerimize ve geleneksel el sanatlarımıza sahip çıkarak coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin sayısını artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi