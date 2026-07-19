Mardin'de 14 günlük hasta bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Kentteki özel bir hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, kalbinde doğuştan delik olan ve böbrek rahatsızlığı bulunan Avşin Ajda K'nin, ileri tetkik ve tedavi için Konya'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine, Sağlık Bakanlığınca bebek için Mardin'e ambulans uçak gönderildi.

Hastaneden alınarak Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'na getirilen bebek, nakledildiği ambulans uçakla Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.