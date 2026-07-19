Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu, misafirliğe gittiği evin damında silahla yaralandı.

Kırsal Evciler Mahallesi'nde misafirliğe gittiği evin damına uyumak için çıkan Suriye uyruklu A.A'yı sabah silahla vurulmuş bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.