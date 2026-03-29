Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, gece saatlerinde Mardin-Şırnak kara yolu kırsal Çalışlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildekilerden Furkan C'nin (26) hayatını kaybettiği belirlendi.

Batman'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Batman'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
İçeriği Görüntüle

Kazada yaralanan Alan A. (26), Muhammed Enes B. (25) ve Umut M. (23) ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA