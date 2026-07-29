Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki çocuk, AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu.

Dün, Kırsal Görentepe Mahallesi'nde yaşayan Ali Aydemir'den haber alamayan yakınları, onu aramaya başladı.

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Aramalar sonuçsuz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, köyün kırsalında yürüttükleri yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından Ali'yi buldu.

Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA