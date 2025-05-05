MARDİN (AA) - Mardin'de "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada merkez Artuklu ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 23 parça halinde bonzai, 22 kök Hint keneviri, 5 gram plaka esrar, 141,2 gram metamfetamin, 62,90 gram eroin, 3 gram toz esrar, sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 17 tabanca fişeği ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.





