MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ve Silifke ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu'nun katılımıyla Hacı Mehmet Denizcioğlu Camisi'nde düzenlenen programda depremde vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü Yakup Avcı tarafından dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Topsakaloğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şırnak ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı Şırnak ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Silifke'de de İlçe Emniyet Müdürlüğünce anma programı düzenlendi.

Program kapsamında depremlerde yaşamını yitiren teşkilat mensuplarının ve ailelerinin mezarlarına ziyarette bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kaynak: aa