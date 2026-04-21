Mersin'in Anamur ilçesindeki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Malaklar Mahallesi'nde 20 Nisan'da Y.B'nin (37) idaresindeki içerisinde F.Ö'nün bulunduğu aracın önü S.K. (40) ve ağabeyi A.K. (43) tarafından kesildi.
Yaşanan arbede sırasında A.K'nin elindeki silahın ateş alması sonucu ağır yaralanan Y.B. olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri yaptığı çalışmayla S.K, A.K. ve F.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ile A.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
