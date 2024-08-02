İran'da düzenlenen alçak suikast sonucu şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye için tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki camilerde yeniden yükseldi Sela sesi, saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki camilerde yeniden yükseldi

İstanbul Ayasofya Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

"Şehid İsmail Haniye gıyabi cenaze namazı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" başlığıyla paylaşılan video, Facebook tarafından yayından kaldırıldı.

Ayrıca Facebook, Başkanlığın hesabında reklam oluşturma ve canlı videolar oluşturma, arama başlatma özelliklerine kısıtlama getirdi.

Meta şimdi de Diyanet'i hedef aldı

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR