Kandili günü gelmesiyle beraber Mevlid Kandili duası ve Mevlid Kandili dilek duası merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler? Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül 2023 tarihinde idrak ediliyor. Her sene olduğu bu yıl da kandil tarihi Müslüman alemi tarafından ibadetlerle geçiriliyor. Mevlid Kandili duası ise İslam dünyası tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Diğer taraftan Mevlid Kandili dilek duası da merak ediliyor. Peki Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve sureler neler?

MEVLİD KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR

Üzüntüden, kederden, kabir azâbından, cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Daha sonra ise; "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

MEVLİD KANDİLİ DİLEK DUASI

Mevlid Kandili yarın yani 26 Eylül tarihinde idrak edilecek. Mevlid Kandili dilek duası ise merak ediliyor. Mevlid Kandili gecesinde okunması önerilen Yunus Peygamberin ettiği bir dua bulunuyor. Bu duayı Hz. Yunus balığın karnındayken yapmıştır. Yunus Peygamber balığın karnındayken şu duayı okuyordu: "Senden başka Allah yoktur. Allahım seni bütün noksanlıklardan uzak tutarım. Ben öz nefsime yazık edenlerden oldum."