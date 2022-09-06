Türk şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda ve Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği (SSI) desteğiyle fuara katılım sağlıyor.
Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı (İHA) üreticilerinden Baykar da fuarda üzerinde ROKETSAN'ın ürettiği mini akıllı mühimmatlar yer alan Bayraktar TB2'yi sergiliyor.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da yaşanan savaş sonrasında Avrupa kıtasında Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) talebin arttığını, çeşitli ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini bildirdi.