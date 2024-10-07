Büyükşehir Belediyesinin Mobil Çocuk Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim döneminde Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık kırsalında okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Minikler kitaplarla buluşurken bir yandan da çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin en özel ve örnek projelerinden Mobil Çocuk Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim döneminde de şehrin farklı noktalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam ediyor. Özellikle kırsal kesimlerdeki mahalleleri ziyaret ederek çocukları kitaplarla buluşturan Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin yeni durağı; Onikişubat’ta Sarıçukur İlkokulu ve Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu, Türkoğlu’nda Doluca Şehit Ali Can İlkokulu, Pazarcık’ta ise Evri Pınarbaşı İlkokulu ve Narlı 26 Ocak İlkokulu oldu. Çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlenen ve kitaplarla buluşan çocuklara, Mobil Çocuk Kütüphanesi’ne ilişkin bilgiler de aktarıldı. Ziyaretlerde hem eğlenen hem öğrenen çocuklara kitap, dergi ve ayraç gibi çeşitli hediyeler de verildi. Mobil Çocuk Kütüphanesi’ni ve gerçekleştirilen etkinlikleri çok beğendiğini belirten çocuklar, Büyükşehir Belediyesi ve Mobil Çocuk Kütüphanesi ekibine teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Mobil Çocuk Kütüphanesi’nin 2024 - 2025 eğitim öğretim döneminde şehrin farklı noktalarında çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.