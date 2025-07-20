MSB: “Denizin Ötesi de Vatandır”

MSB tarafından yapılan paylaşımda, şu ifadeler dikkat çekti:

“Bir milletin sabrı taştığında, vatan, denizin ötesinde de vatandır diyerek yola çıkıldı. Bu kareler, sadece bir askeri harekâtın değil, insanlık onurunun ve kardeşliğin sessiz şahididir...” Bakü Şehir Eğitim Müdürlüğü’nden Medya Temsilcilerine Anlamlı Ziyaret İçeriği Görüntüle

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümünde, Türk milletinin kardeşlik ve barış için verdiği kararlı mücadelenin altı çizilirken, şehitler rahmetle, gaziler minnetle anıldı.

Tarihi Kareler İlk Kez Yayınlandı

MSB’nin paylaşımında yer alan fotoğrafların, Kıbrıs Gazisi Erdoğan Parlak tarafından çekildiği açıklandı. 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda asteğmen olarak görev yapan Parlak’ın kendi fotoğraf makinesiyle çektiği bu kareler, 17 Haziran 2025’te MSB arşivine teslim edildi. Kullanım hakları da bizzat Parlak tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na devredildi.

Kıbrıs Gazisi Erdoğan Parlak’ın Arşivi Açıldı

Tarihe ışık tutan bu özel görüntüler, hem askerî harekatın sahne arkasına hem de o dönem görev yapan Mehmetçik’in insani yönüne dikkat çekiyor. MSB, bu görsellerle birlikte yalnızca savaş değil; barış, fedakârlık ve millet dayanışması vurgusunu da ön plana çıkardı.