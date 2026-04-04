Türkeş, Kabri Başında Anıldı
Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş, vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen programla anıldı.
Anma programına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere partinin üst düzey yöneticileri katıldı.
Bahçeli ve Heyeti Kabir Ziyaretinde
Devlet Bahçeli’ye ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve İstanbul Milletvekili Celal Adan eşlik etti.
Heyet, Türkeş’in kabri başında bir süre dua ederek anma programını gerçekleştirdi.
Gül Bırakıldı, Su Döküldü
Okunan duaların ardından Bahçeli ve beraberindeki isimler, Türkeş’in mezarına gül bıraktı. Program kapsamında mezara su dökülerek geleneksel anma ritüelleri yerine getirildi.