Depremde ABD'den Kahramanmaraş'a gelen ve yıkılan binada hayatını kaybeden yazılım mühendisi Burak Firik'in hikayesi tüm dünyayı etkiledi.

New York’ta yardımseverliği ile tanınan Burak Firik, eşi Kimberly Marilyn Firik; oğulları Hamza Eduardo Firik, Bilal Ali Firik ve annesi Sema Firik'in, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD basınında geniş yer bulan hikayede, Firik'in eşi ve iki çocuğuyla birlikte kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine geldiği belirtildi.

Acılı hikayeyi CNN'in canlı yayınında anlatan Kimberly'nin kız kardeşi depremde ablası Kimberly, eniştesi Burak Firik, 2 yeğeni ve eniştesinin annesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aileden tek kurtulanın ise kalp ameliyatı olan ve ikinci depremde evde olmayan baba olduğu öğrenildi.

CBC News'te yer alan haberde ise Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,6'lık ikinci depremde Firik ailesinin bulunduğu binanın çöktüğü ve ailenin enkaz altında birbirlerine sarılmış halde bulundukları aktarıldı.