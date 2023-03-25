"İyilik eden", "güzel işler yapan" biri olsun istediler. Adını "Muhsin" koydular...

O çocuk daha 20'li yaşlarında ülkücü hareketin liderleri arasına girecekti.

Muhsin Yazıcıoğlu, 1972'de üniversite için Ankara'ya geldi. Ülke de üniversiteler de hareketliydi.

1978'de önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı oldu. Ardından genel başkanlık koltuğuna oturdu. Aynı yıl Ülkücü Gençlik Derneği'ni kurdu. MHP'de de görev aldı. Genel Başkan Müşavirliği yaptı.

12 Eylül darbesi, onu da cezaevine koydu. 7,5 yıl Mamak Cezaevinde kaldı. Bunun tam 5,5 yılı hücrede geçti.

Ama davasına ara vermedi. 1987'de cezaevinden çıktı. Yoluna devam etti.

12 Eylül mağduru ülkücülere ve onların ailelerine yardım elini uzattı. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nı kurdu.

Ülkü ocaklarının devamı olan Gençlik Kültür ve Sanat Ocaklarını da açtı.

Cezaevi sonrası yeniden siyaset

Aynı yıl siyasete de döndü. Milliyetçi Çalışma Partisi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı.

1991'de Sivas'tan milletvekili seçildi. 1 yıl sonra Alparslan Türkeş ile yolları ayrıldı.

29 Ocak 1993'de Büyük Birlik Partisi'ni kurdu.

Vesayete karşı siyasetin yanında

Muhsin Yazıcıoğlu, hep vesayete karşı siyasetin yanındaydı. Bunu 28 Şubat sürecinde de gösterdi.

Refah-Yol hükümetinin yanında yer aldı. Muhsin Yazıcıoğlu, birçok kez ölümle burun buruna geldi.

Atlattığı bir trafik kazasından sonra söylediği şu sözler hafızalara kazındı:

“Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadığınız, hükmedemediğiniz bir hayat için bir dünya için bu kadar fırıldak olmanın anlamı yoktur."

Henüz 55 yaşındaydı…

Ama o kara gün geldi çattı.

25 Mart 2009'da Yazıcıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'tan helikopterle Yozgat'a gidiyordu.

Helikopter düştü. Enkaza ancak üç gün sonra "Kanlı Çukur" mevkiinde ulaşıldı. Helikopterdeki 5 kişinin yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu da hayatını kaybetmişti.

Henüz 55 yaşındaydı...

Helikopterin düşmesinin hemen ardında arama kurtarma çalışmaları esnasında AKSU HABER de o bölgeye giderek olayı ilk duyuran haber kanalı olmuştu. Muhabir murat eğridağın zorlu görevindeki işte o anlar.

Takvimler, 25 Mart 2009'u gösteriyordu. Yerel seçimler öncesi siyasi parti liderleri birçok ilde mitingler düzenliyordu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu da o gün iki mitingde konuşacaktı. Önce Kahramanmaraş'ta halka seslendi.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ikinci adresi Yozgat'ın Yerköy ilçesiydi. Programını aksatmamak için ilk kez helikopter kiraladı. Ancak Kahramanmaraş’tan bindiği helikopter, Keş Dağı’nın Kanlı Çukur mevkiine düştü.

Helikopterdeki gazeteci İsmail Güneş, defalarca yardım istedi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişiyi taşıyan helikopterin enkazına 3 gün sonra ulaşılabildi.

Yetkililerle 20 dakikadan fazla konuştu gazeteci İsmail Güneş. Otopsisinde bacağı, kaburgası ve çenesinin de kırıldığı ortaya çıktı. Naaşı ise enkazda değil; helikopterin 600 metre uzağında bulundu.

Çenesi kırıkken o görüşmeleri nasıl yapmıştı? Vücudundaki kırıklarla helikopterden nasıl uzaklaşmıştı? Bu sorular hala cevap bekliyor.