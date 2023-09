Manhattan bölgesinin en büyük camilerinden New York İslam Kültür Merkezi'nde ilk kez dışarıdan duyulacak şekilde açıktan ezan okunurken, cumaya gelen Müslümanların bazıları o anı cep telefonları ile kaydetti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, şehirdeki camilerde cuma vaktinde ve ramazan ayında iftar saatinde ezan sesinin dışarıya verilebileceğini 29 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısı ile duyurmuştu.

Belediyenin aldığı karar doğrultusunda, New York'ta ezan sesi, cuma günleri 12.20 ile 13.30 saatleri arasında ve ramazan aylarında iftar vaktinde "makul bir seviyede" tutulmak kaydı ile dışarıya verilebilecek.