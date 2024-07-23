ABD'de yaşayan Sandra Hemme, 20 yaşında olduğu sırada 1980 yılının Kasım ayında, Patricia Jeschke’yi bıçaklayarak öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay yerinde bulunan hiçbir cinayet kanıtının Hemme ile bir bağlantısı olmamasına rağmen polis, kanıtları göz ardı ederek genç kadını tutukladı.

İtirafı geçersiz çıktı

Suçsuzluğunu kanıtlamak için temyiz mahkemesine giden Sandra Hemme'nin, cinayet itirafını ağır uyuşturucu ilaçlar altında 'tek cevap' olarak verdiği ortaya çıktı.

İlaç etkisinde ne dediğini bilmeyen ve durumdan haberi olmayan kadının itirafının geçerli olmadığı ortaya kondu.

Suçsuz olduğu belirlendi

Temyiz mahkemesinin hakimi, kadının masum olduğuna dair açık kanıtlar olduğunu, bunlar arasında mahkumiyeti zamanında savunma ekibine verilmeyen kanıtların da bulunduğunu aktardı.

Temyiz mahkemesinin kararında suçsuz olduğu belirlenen 64 yaşındaki Sandra Hemme, 43 yıl sonra kız kardeşi, kızı ve torununa kavuştu.

Sandra Hemme'nin, ABD tarihinde en uzun süre haksız yere hapis yatan mahkum olduğuna inanılıyor.