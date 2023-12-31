Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 86 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 165 artarak, 21 bin 672'ye ulaştı.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 165 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 250'sini yaraladığını kaydetti.

İsrail güçlerinin 14 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 860'a yükseldi.