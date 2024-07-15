Karargâh namus dedi ölüme böyle gitti. Şehadet şerbetini gözünü bile kırpmadan içti. O kara gecenin seyrini böyle değiştirdi.

O kara gecede harekete gecen hainlerin planları o ana kadar işliyordu. Özel kuvvetleri ele geçirseler, komutayı alsalar pek çok şeyi değiştire bilirlerdi. Ama bilmedikleri astsubay Ömer Halisdemir’in tüm general aksakallıdan aldığı emirdir.

Darbeci general semih terzi, yanındaki askerlerle birlikte görüldüğünde kahraman asker Ömer halis demir karargâh binası önünde hazır bekliyordu. Gülerek gelmişti oraya saatler 2.15 gösteriyordu. Yalnızca bir dk. Sonra 15 Temmuzun kaderini değiştiren hamleyi yaptı halisdemir. Terziye 3 el ateş etti başından vurdu.

Emri yerine getirmişti Halisdemir. Darbeciler üzerine tonlarca kurşun yağdırdı. Kahraman şehidin vücudunda tam 30 kurşun çıktı. O hainlerin yaptıkları ise yanlarına kalmadı. 18 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Geriye hem büyük bir acı hem de bir kahramanlık destanı bıraktı.