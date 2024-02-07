Türkiye 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Yerel seçimler odaklanmışken seçim günü için geri sayım da devam ediyor.

Hafta sonu Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantı ile Cumhur İttifakı ilçe Belediye Başkan Adayları tek tek açıklandı.

Cumhur İttifakı Ak Parti Onikişubat Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Hanifi Toptaş, hemen kolları sıvayarak dokunulmadık yürek, sıkılmadık el bırakmamak için Onikişubat ilçesinde saha çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Prestij Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş, “kaybedecek bir dakikamız bile yok, her kapıyı çalıp her gönle girmek için gece gündüz çalışıp hem ilçemiz de hem de diğer ilçelerde en yüksek oyu alarak ilk önce depremlerin izlerini silmek için yoğun bir şekilde çalışacağız. “ dedi.