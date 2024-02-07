Onikişubat’ı sporcu kenti yapmak ve spor bilincini tabana yaymak amacıyla sorumluluk üstlenen Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, kentteki 40 amatör spor kulübünden binden fazla sporcuya malzeme desteğinde bulundu.

2014 yılından bu yana büyük bir hassasiyetle sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, amatör sporun ve spor kulüplerinin güçlenmesi ile Kahramanmaraş takımlarının elde ettiği başarıların artmasına katkı sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine verdiği desteğe bir yenisini daha ekledi.

Onikişubat Belediyesi, kentte faaliyet gösteren 50 amatör spor kulübünden sporculara antrenmanlarda ve müsabakalarda kullandıkları malzemelerle destek verdi. Futboldan badmintona, tenisten goalballa, 30 branşı kapsayan destek programı kapsamında malzemeler kulüp idarecilerine ve sporculara teslim edildi.

Onikişubat Belediyesi Şehit Zekeriye Boyar Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programa katılan Başkan MAhçicek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirtti.