OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gönüllü öğrenciler, 1800 yıllık Ala Cami'de Ramazan Bayramı öncesi temizlik yaptı.

Kadirli Ahmet Topaloğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince başlatılan "Temiz Mekanlar, Mutlu İnsanlar" projesine katılan öğrenciler, tarihi camiyi ziyaret etti.

Öğrenciler, yaptıkları temizlikle ibadethaneyi bayrama hazırladı.

İmam Metin Topaloğlu, AA muhabirine, öğrencilerin örnek bir davranış sergilediğini söyledi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Topaloğlu, "İnşallah bayramda camimize gelenlere, gençlerimizin bu çalışmasını anlatacağız." dedi.

Öğrencilerden Kübra Seçgin de çalışmada yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Öğretmen Halime Tomruk ise gönüllülerle bayram temizliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "1800 yıldır ayakta duran camide öğrencilerimize manevi birlik duygusu katmak bizler için mutluluktur." diye konuştu.