OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de inşaat çalışmaları sırasında kule vincin kopması sonucu zemine düşen operatör hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesinde, inşaat alanında çalışma yapan kule vincin bir parçası henüz bilinmeyen nedenle koptu.

Kopan alanda bulunan vinç operatörü Bayram Çil, zemine düştü.

Çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, vinç operatörü Bayram Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Çil'in cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.