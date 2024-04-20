İşte ÖSYM'nin dünyadan izole sınav merkezi YKSbaşta olmak üzere, sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Sınava hazırlık sürecinde görevli personelin 45 günlük sınav kampı, kapalı merkeze giriş yaptıkları "kırmızı çizgi" ile başlıyor. Bu çizginin ötesine bir adım geçildiğinde, her ne suretle olursa olsun sınav tamamlanana kadar dış dünyayla iletişim kurulamıyor.

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 45 gün boyunca dışarı çıkarılmıyor. Bu sürede eksi 18 derecede bekletilen çöpler, sınav tamamlandıktan sonra bertaraf ediliyor. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getiriliyor. Merkezde, elektrik bağlantı kabloları elektromanyetik dinlemelere karşı filtreleniyor.