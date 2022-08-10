ABD'nin California eyaletindeki Corona kentinde bulunan otoyola tek motorlu uçak düştü.

Corona İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 12.31 sıralarında Buena Vista Caddesi yakınlarında meydana gelen kazanın ardından uçak alev aldı.

Uçakta bulunan pilot ve yolcunun yara almadan kurtulurken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa süre içinde söndürüldü.

"Olası motor arızası nedeniyle otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldı"

California Otoban Devriyesi'nden memur Keith Ballantyne, uçağın Corono Havalimanı'na iniş yapacağını fakat "olası motor arızası" nedeniyle otoyola acil iniş yapmak zorunda kaldığının bilgisini paylaştı.

Ballantyne ayrıca, uçağın düştüğü esnada otoyoldaki bir araca çartığını fakat kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi, kazayla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.