Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu Melis Sezen, son olarak Murat Ünalmış ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranda yer aldı.

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Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Sezen, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

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Leopar desenli mayo giydi

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim, bu defa leopar desenli mayosuyla adından söz ettirdi.

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Yorum yağmuruna tutuldu

Aslıhan Turan ve Mustafa Ceceli bayram gezmesine Rolls-Royce ile çıktı Aslıhan Turan ve Mustafa Ceceli bayram gezmesine Rolls-Royce ile çıktı

Ayna karşısında selfie yapan Sezen'in cesur pozları, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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'Kükreyin'

Ünlü ismin peş peşe paylaştığı cesur karelerine düştüğü 'Kükreyin' notu da dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: TRT HABER