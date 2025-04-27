Bir süredir solunum yollarındaki sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 21 Nisan'da yaşamını yitiren Katolik Kilisesi'nin 266. lideri Papa Franciscus için Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirilen ayin, naaşının tören alanına omuzlarda taşınmasıyla yerel saatle 10.00'da başladı.

Cenaze töreni dolayısıyla Vatikan ve Roma'da geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatikan Basın Ofisi, Papa Franciscus'un cenaze törenine 250 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Papa Franciscus'un cenaze törenine Türkiye'yi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.