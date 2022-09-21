Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.

Bir askerimiz şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

İki askerimiz yaralandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.