Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına girmeye devam ediyor.
Pençe-Kilit bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) acı haberi duyurdu.
Bir askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit harekat bölgesinde bir askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
İki askerimiz yaralandı
MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.