Yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarının tespiti noktasında çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantıları düzenlemeye de devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta gerçekleştirilen toplantıların ardından şimdi de Çağlayancerit ve Türkoğlu’nda “Muhtarlar Buluşması” düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya’nın katılımıyla düzenlenen toplantılarda; AK Parti Çağlayancerit İlçe Başkanı Ferhat Kekil ve Türkoğlu İlçe Başkanı Hayrullah Koz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Selahaddin Uğur ve kurum müdürleri de yer aldı. Muhtarların talep ve isteklerinin dinlenerek hayata geçirilecek yatırımların istişare edildiği toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mutlu Kaya, “Mahallelerimizin ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti noktasında muhtarlarımızla bir araya gelmeyi sürdürüyoruz.

Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ın ardından şimdi de Çağlayancerit ve Türkoğlu’nda muhtarlarımızla buluştuk, taleplerini dinledik. Mahallelerimizin ihtiyaçlarını bir öncelik dâhilinde yerine getireceğiz. Bu noktada paydaşlarımızla istişarelerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.