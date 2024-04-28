Umudumuz Otizm Derneği, Dünya Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Ayı kapsamında Piazza AVM'de renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, yoğun yoğun katılım ile gerçekleşti.

Çocuklar, boyama etkinliğiyle eğlenceli zaman geçirirken, aynı zamanda pamuk şeker dağıtımı ve palyaço gösterisi gibi etkinlikler de gerçekleştirildi.

Umudum otizm derneği başkan Aylin Berbergil konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Bu özel etkinlik, otizm farkındalığını artırmaya ve toplumda daha fazla anlayış ve destek oluşturmaya yönelik bir adım olarak ön plana çıktı.