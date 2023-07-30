Sosyal medya platformlarından Reddit’in geçen yıl düzenlediği Reddit r/place piksel savaşı etkinliği büyük bir ses getirmişti. Ancak bu sene etkinliğe ilginin azaldığı görülüyor. Çünkü etkinlik tam da kullanıcıların Reddit’i protesto ettiği sırada başladı.

Geçen sene ülkemizdeki Twitch yayıncısı Tuğkan “Elraenn” Gönültaş ve Kanadalı yayıncı xQc arasında gerilim yaşanmıştı ve durum günlerce konuşulmuştu. Ancak bu sene ülkemiz yayıncıları ve kullanıcıları etkinliğe ilgisiz kaldı. Diğer taraftan Reddit’in üçüncü parti uygulamalara karşı hamlesi ve diğer sebepler nedeniyle birçok kullanıcı Reddit CEO’su Steve Huffman’a tepkilerini gösterdi. Beş yılda bir yapılması planlanan ve kötü trafiği nedeniyle her sene yapılacağı söylenen “Reddit r/Place Pixel War” 2023 tuvali hakkında bilmeniz gereken her şey

Pikselinizi r/place çalışma yüzeyine mobil cihazlardan eklemek oldukça basittir. Mobil’de r/place’e katılmak için aşağıdaki adımları izleyin

Reddit uygulamasını indirin ve yükleyin: Reddit uygulamasının iPhone veya Android cihazınıza uygulama mağazasını kullanarak yükleyin.

Reddit’te oturum açın: r/place’e katılmak için geçerli bir Reddit hesabına ihtiyacınız var. Mobil cihazınızda Reddit uygulaması üzerinden oturumunuzu açın.

r/place’e girin: Reddit ana sayfasındaki “P” logosuna tıklayın veya doğrudan r/place alt dizinine gidin.

Pikselinizi yerleştirin: Tuvali keşfettikten sonra, bir kutucuğu nereye yerleştireceğinize karar verin. Belirli bir koordinat bulmak için yakınlaştırın. Piksel boyutunda bir imleç, pikselin nereye yerleştirileceğini ve oraya bir piksel yerleştiren son kullanıcıyı gösterecektir.

Renginizi seçin: Pikseli yerleştirin’ seçeneğine dokunun ve tercih ettiğiniz rengi seçin.

Yerleştirmenizi onaylayın: Renginizi seçtikten sonra, pikselinizi r/place’e eklemek için onay işaretine basın.

Sonraki sıranızı bekleyin: Her beş dakikada bir yalnızca bir piksel yerleştirebileceğinizi unutmayın. Onaylamadan önce yerinizden emin olun; aksi takdirde başka bir değişiklik yapmadan önce zamanlayıcının sıfırlanmasını beklemeniz gerekecektir.