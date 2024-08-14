İstanbul Plaket, 22 yıllık tecrübesiyle plaket dünyasında öncü bir isim haline gelerek insanların plaket ve benzeri ürünlere ulaşmasını kolaylaştırıyor.

Teknolojinin etkisi ve bireylerin üretimdeki mevcut tercihleri sayesinde şirket, geçmişte olduğu gibi gelecekte de plaket yaptırmak isteyen kişilerin başvuracağı adres olmaya devam edecek gibi görünüyor.

İstanbul Plaket firmasının plaket, madalya, masa isimliği, ödül kupası, yaka kartı, ofis tabelası ve rozet gibi ürünleri dikkat çekiyor. Her ürünün kişiselleştirilmesi, amacına hizmet etmesini sağlıyor. Kişilerin gerekli bilgileri vermesiyle, son teknoloji makineler kullanılarak kısa sürede belirtilen isme özel plaket hazırlanabiliyor.

İstanbul Plaket, son teknoloji lazer baskı makineleri sayesinde sektörde lider bir konuma ulaşmıştır. Deneyimli kadrosu kristal, yıldız, ahşap, çini, cam plaka, çerçeveli, pirinç ve hediyelik plaket örneklerinin üretilmesini ve zamanında teslim edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca plaketlerin üzerine istenilen tüm detaylar titizlikle yazılarak plaketlerin sunuma hazır hale gelmesi sağlanıyor.

Son yıllarda çevreye verilen zararın giderek artması, insanların tercihlerinin çevre dostu firmalara doğru kaymasına neden olmuştur. İstanbul Plaket firması da üretim için seçtiği ürünlerin geri dönüştürülebilir özellikte olmasına dikkat ederek bu konuda müşterilerini memnun eden plak firmalarından biri olarak kendini başarılı bir şekilde konumlandırmıştır.

Bu durum, plaket, madalya ve ödül gibi ürünlerin kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmesini kolaylaştırmış ve nihayetinde çevreye duyarlı bireylerin tavsiyeleri yoluyla yeni müşterilerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Plaket sektöründe 22 yıllık tecrübeye sahip olan İstanbul Plaket firması, yıllar içerisinde birçok kurumsal firma ile işbirliği yapmıştır. Bu işbirlikleri sayesinde firmaların çalışanlarını ödüllendirmelerine ve takdirlerini ifade etmelerine yardımcı olmuştur.

Özellikle kurumsal firmaların toplu alımları için tüm makine filosunun üretime katılmasını sağlamıştır. Ayrıca üretim miktarına bağlı olarak üretimde görev alan personel sayısının da artmasına olanak sağladı. Bu da madalya, plaket, ödül kupası gibi fazla miktardaki ürünlerin zamanında hazırlanmasını ve satın alan firmalara teslim edilmesini sağladı.

İstanbul Plaket firması fiyatları belirlerken bütçeyi de göz önünde bulundurarak 2024 plaket fiyatları ile müşterilerini başarılı bir şekilde memnun etmiştir. Ayrıca ucuz plaket ve plaket ürünleri için yaptıkları kampanyalar birçok kişi veya firmanın ödüllendirme ihtiyaçlarını bütçe dostu bir şekilde karşılamalarına yardımcı olmuştur.

Şirketin ürünlerinin bireysel tercihlere göre şekillendirilmesi ve üretim öncesinde müşterilere numune sunulması, özel talepler nedeniyle fiyat artışı olduğunu göstermektedir. Ancak, yüksek kalite ve özel ödüller özellikle talep edildiğinden, talep edilen fiyatların alınan ürüne kıyasla makul olacağını teyit etmek mümkündür.

İstanbul Plaket şirketi, siparişleri zamanında teslim etme hedefine ulaşmak için yerine getirilmesi imkansız olan siparişler için hiçbir zaman hızlı teslimat garantisi vermemiştir.

İstanbul Plaket, kuruluşundan bu yana ürünlerini geciktirmeden zamanında teslimat için hazırlayıp anlaşmalı kuryelere göndererek müşterilerini kaliteli ürünlerle memnun etme misyonunda kararlıdır.

İstanbul Plaket şehrin popüler plaket dükkânlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Geniş koleksiyonu, yüksek kaliteli ürünleri ve özel tasarım hizmeti ile müşterilerin beğenisini kazanmaktadır. https://www.istanbulplaket.com/ ziyaret eden herkesin bu popüler adresi ziyaret etmesi ve benzersiz plaketlerin keyfini çıkarması tavsiye edilir.

İstanbul Plaket firması yetkilleri ile plaket sektörüne dair yaptığımız röportajın tam metni aşağıdadır:

Editör: Firmanızın kuruluş hikayesini ve nasıl bir yol izleyerek bugünlere geldiğinizi anlatabilir misiniz?

İstanbul Plaket: Firmamız, ÖZKAL PLAKET adıyla 2002 yılında kurulmuştur. Başlangıçta dışarıda üretim yaptırarak satış yapmaktaydık. 2006 yılında sublimasyon baskı makinesi alarak, ardından lazer kazıma makinesi ve 3D lazer patlatma makinesi ile UV baskı makinesi alarak üretimimizi çeşitlendirdik. 2015 yılında metal döküm işlerine başlayarak madalya ve ödül sektöründe bir adım ileri gittik. 2022 yılında ise İstanbul Plaket Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'yi kurarak plaket ve hediye ürünlerinde sürekli olarak yeni ürünler eklemeye devam etmekteyiz.

Editör: Üretim süreçleri ve ürün kalitesini iyileştirmek adına kullandığınız teknolojik yenilikler var mı?

İstanbul Plaket: Amacımız, müşterilerimize daha hızlı ulaşabilmek için makine parkurumuzu genişletmek ve teknolojiyi yakından takip etmektir. Bu sayede, hazır plaket ve ödül ürünleri üreterek hızlı teslimat sağlamaktayız.

Editör: Sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretim konusunda ne gibi adımlar atıyorsunuz?

İstanbul Plaket: Kullandığımız malzemelerin hepsi geri dönüşümlü ürünlerdir. Ancak, kişiye özel üretim yaptığımız için bu malzemeleri tekrar kullanmak bizim açımızdan zordur.

Editör: Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde sizi diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir?

İstanbul Plaket: Hazır malzeme çeşitliliğimizi artırarak ve hızlı teslimat sağlayarak sektörde fark yaratıyoruz.

Editör: Firmanızın ihracat faaliyetleri var mı? Varsa, hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz ve uluslararası pazarda nasıl bir strateji izliyorsunuz?

İstanbul Plaket: İhracat olarak doğrudan satış yapmıyoruz. Ancak, yurtdışından gelen müşterilerimiz, burada hazırlattıkları ürünleri kendileri alarak götürmektedir.

Editör: Müşteri memnuniyetini sağlamak için ne gibi hizmetler sunuyorsunuz?

İstanbul Plaket: Müşterilerimize çoğunlukla sağlam ve metal ürünler sunarak memnuniyetlerini sağlamaktayız. Beğenmedikleri ürünleri koşulsuz şartsız geri alıyoruz ve mümkünse yenisini yaparak gönderiyoruz. Eğer istemezlerse, ücretlerini iade ediyoruz.

Editör: Önümüzdeki 5 yıl için firmanızın hedefleri ve planları nelerdir?

İstanbul Plaket: Önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkemizin ekonomik durumunun düzelmesini bekleyerek, mevcut durumda kendimizi koruma hedefindeyiz.

Editör: Firmanızın AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

İstanbul Plaket: Üretim yapmadan önce ürünlerimizi birçok kez test ederek eksiklikleri gidermekteyiz.

Editör: Firmanızın sosyal medya ve dijital pazarlama stratejileri nelerdir?

İstanbul Plaket: Sosyal medyada sürekli olarak görünürlüğümüzü artırarak müşteri sayımızı artırmaktayız.

Editör: Büyük etkinlikler için toplu siparişlerde nasıl bir lojistik strateji izliyorsunuz?

İstanbul Plaket: Toplu siparişlerde sağlam ve zamanında teslim edebileceğimiz işleri tercih ediyoruz. Yapamayacağımız siparişleri kabul etmiyoruz.

Editör: Büyük kurumsal müşterilere sunduğunuz özel çözümler nelerdir?

İstanbul Plaket: Kurumsal müşterilere güvenilirlik, zamanında teslimat ve sağlam ürün üretme avantajları sunuyoruz.

Editör: Plaket üretim sürecinde hangi malzemeleri kullanıyorsunuz ve neden bu malzemeleri tercih ediyorsunuz?

İstanbul Plaket: Müşterilerimizin isteğine göre zamak metal, polyester, ahşap, cam, pleksi ve kadife kutu malzemeleri kullanarak sağlam ve kaliteli ürünler üretiyoruz.

Editör: Müşterileriniz genellikle hangi sektörlerden geliyor ve en çok hangi tür plakete talep oluyor?

İstanbul Plaket: Müşterilerimizin çoğunluğu kurumsal firmalar ve okullardır. Genellikle metal, altın, gümüş ve bronz plaket ödül ürünlerine talep olmaktadır.

Editör: Gelecekte plaket sektöründe ne gibi yenilikler bekliyorsunuz? Yeni trendler hakkında ne düşünüyorsunuz?

İstanbul Plaket: Yakın gelecekte amacımız, modellerimizi çoğaltmak ve müşterilerimizin isteğine göre hazır modeller üretmektir.

Editör: Plaket üretiminde en çok karşılaştığınız zorluklar nelerdir ve bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz?

İstanbul Plaket: En büyük zorluklarımızdan biri, vergi ve SGK'ya bağlı olmadan çalışan kaçak iş yerleridir.

Adres : İstanbul Plaket San.ve Tic. Ltd. Şti. Osmanağa Mahallesi, Pavlonya Sokak No: 10/C 34714 Kadıköy /İstanbul

Telefon : (0216) 346 48 52 (Pbx)

(0216) 337 06 09

(0216) 346 41 21

E-Posta : [email protected]

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