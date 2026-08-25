Şanlıurfa’da huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan dolandırıcılara yönelik güvenlik güçlerinin operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki otoyol ekiplerinin kararlı mücadelesi, milyonluk vurgun yapmaya hazırlanan bir şebekeyi deşifre etti.

Otoyolda Şüphe Üzerine Durdurulan Araçta Servet Bulundu

Şanlıurfa genelinde devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı otoyol ekipleri, rutin kontrolleri esnasında seyir halindeki şüpheli bir ticari aracı fark etti. Durdurulan araçta güvenlik güçlerince yapılan detaylı aramada, suçun boyutunu gözler önüne seren çok sayıda kıymetli eşya ele geçirildi.

Araç içerisinden çıkanlar arasında;

6 adet altın bilezik,

27 adet tam altın,

3 adet yarım altın,

9 adet çeyrek altın,

3 adet yüzük,

2 çift küpe,

5 adet bileklik,

5 adet kolye,

Dijital delil niteliğindeki hafıza kartı ile çok miktarda yabancı döviz (dolar, avro) ve Türk lirası yer aldı.

Araçtaki 3 şüpheli ise ekipler tarafından anında gözaltına alındı.

KOM ve JASAT Ekiplerinin Titiz Takibi Oyunu Bozdu

Gözaltına alınan zanlıların ilk sorgularının ardından dosya, derinlemesine soruşturma için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine devredildi.

Özel ekiplerin yaptığı kapsamlı araştırmalar ve parmak izi/teknik incelemeler sonucunda, zanlıların klasikleşmiş bir dolandırıcılık taktiği kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin telefonla veya yüz yüze iletişim kurdukları kişilere kendilerini polis olarak tanıtarak korku ve panik yarattıkları, bu yolla vatandaşların birikimlerini gasp ettikleri belirlendi.

Hakimlikten Tutuklama Kararı

Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 3 zanlı hakim karşısına çıktı.

Nöbetçi hakimlik tarafından yürütülen yargılama sürecinde; dolandırıcılık olayının kilit ismi olduğu değerlendirilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri, bu tür dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları ve resmi ekiplerin kimlik kontrolleri dışındaki durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmaları konusunda bir kez daha uyardı.