AK Parti'den Meral Akşener'in skandal sözlerine sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan-Milletvekilleri buluşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na sömürge valisi diye ifade kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösteren Çelik, "Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırları geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır." dedi.

'Elmalı davası' olarak bilinen çocuk istismarı olayına da değinen Çelik, "AK Parti olarak davayı yakından takip ediyoruz" dedi.

Çelik, "Dosyada ne olduğunu bilemeyiz. Sürecin yürütülmesi yargının konusudur. Vatandaşımızın hassasiyetinin değerlendirmesi için HSK soruşturma açmıştır" dedi.

Parti olarak adaletin tecelli edeceğine inandıklarını söyleyen Çelik, süreci yakından takip edeceklerini söyledi.

Ömer Çelik konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Vekillerimiz illerindeki konuları gündeme getirdikleri gibi yaptıkları temaslarda vatandaşların taleplerini, hükümetimizden beklentilerini paylaştılar. Bunlar not alınıyor. Hazırladıkları raporları hem genel sekreterimize hem de cumhurbaşkanımızın yanındaki arkadaşlara tevdi ettiler.

Yol haritası çıkarılacak. Ekim-Kasım ayı gibi cumhurbaşkanımız vekillerle tekrar istişare turuna başlayacak. Yeni bir yol haritası çıkarılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN 20 TEMMUZ'DA KIBRIS'TAKİ TÖRENLERE KATILACAK

Sayın cumhurbaşkanımız bu sene KKTC'de 20 Temmuz törenlerine katılacak. Onu vekillerimizle paylaştı. AK Parti MYK'sı orada olacak. Çok güçlü bir katılım sağlayacağız. Kıbrıs Türkünün yanında olduğumuzu göstereceğiz.

MERAL AKŞENER'İN SÖZLERİNE TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına 'sömürge valisi' diye ifade kullanmak yakışıksızdır. Milletin oylarıyla seçilmiştir. Türk ordularının başkomutanıdır. 'Sömürge valisi' demek milli iradeye karşı saygısız bir ifadedir.

Siyasetin gerilimli olduğu anlar vardır. Bir mesele vardır ki o da şudur; biz nerede duracağımızı, eleştiri ile hakaret arasındaki sınırın geçilip geçilmediğini siyasetçi belirleyemezse siyasetçi kendi durduğu meşruiyet alanını zehirlemeye başlar.

'Sömürge valisi' demek meşru ve ahlaki değildir. Cumhurbaşkanlığı makamının devlet ve millet hayatımızda özel bir yeri vardır. Herkesin bu konularda dikkatli olması gerekir. Muhalefet yapılacaktır ama bunun sınırları geçmek kimseye yakışmayan bir yaklaşımdır.

ELMALI DAVASI



Elmalı davasındaki evlatlarımıza sahip çıkan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Biz AK Parti olarak o davayı yakından takip ediyoruz."