Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan 15 Temmuz açıklaması
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'dan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla bir açıklama da bulundu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'dan 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla bir açıklama da bulundu.
Ünal açıklamasında şunlara yer verdi;
"Milletimiz 15 Temmuz’da ortaya koyduğu sarsılmaz irade ile tarihe güçlü bir kayıt düşmüş, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini, kendi egemenliğinden başka hiçbir egemenliği tanımayacağını, boyunduruğu, baskıyı tümüyle reddettiğini ilan etmiştir. O gün milletinin hürriyetini düşünüp gözünü kırpmadan meydanlara akın eden milyonlarca vatandaşımız bu hakikatin icracıları olmuş, asker kıyafeti giymiş teröristlerin devleti ele geçirme planlarını bertaraf etmişlerdir. Onların aziz hatıraları her daim hatırlanacak, tarihimizdeki en müstesna sayfalarda onların adları yer alacaktır. 15 Temmuz’da vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli gazilerimize hürmetlerimi sunuyorum." dedi
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