AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var
AK Parti Grup Başkanvekili, MYK Üyesi ve aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Ülke Tv’nin ince fikir programına konuk oldu.
POLİTİKA 06.06.2021, 15:18 06.06.2021, 22:01
Başkan Ünal burada yaptığı konuşmada internet dünyasının oluşturmuş olduğu bir sahte gerçeklik var dedi.
Ünal konuşmasının devamında dijital medyada bükülen gerçeklik ifadelerini kullandı.
Başkan Ünal konuşmasında son olarak dijital medyanın siyasete olan etkisini anlattı.
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