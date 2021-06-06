AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Dünyaya söyleyecek sözlerimiz var

Başkan Ünal burada yaptığı konuşmada internet dünyasının oluşturmuş olduğu bir sahte gerçeklik var dedi.

Ünal konuşmasının devamında dijital medyada bükülen gerçeklik ifadelerini kullandı.

Başkan Ünal konuşmasında son olarak dijital medyanın siyasete olan etkisini anlattı.